Мірошниченко "виправдав" свою вчорашню поведінку в НТКУ

Депутати від фракції "Свобода" констатують, що могли б діяти чемніше по відношенню до Пантелеймонова в умовах мирного часу. Про це заявив член фракції "Свобода" Ігор Мірошниченко на брифінгу в середу, повідомляє Українська правда.

Він нагадав, що протягом тривалого часу Перший національній займався викривленням інформації, зокрема й стосовно акцій протесту у Києві, "був джерелом неправди, брехні і наруги над журналістською працею".

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Після зміни влади, за словами Мірошниченка, у політиці каналу практично нічого не змінилося, але "краплею, яка переповнила чашу терпіння" стала тривала трансляція підписання самопроголошеним урядом Криму документів щодо приєднання АРК до Росії у прямому ефірі.

"Потім, коли було вбито першого українського військового вони через ретрансляцію "Громадського" показували святкування на Красній площі у Москві, святковий концерт. Це звичайно викликало наше глибоке обурення, і у нас не було іншого вибору, як піти до пана Пантелеймонова і попросити його написати заяву", - сказав Мірошниченко

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"Нам довелося діяти не у зовсім коректний спосіб. В умовах звичайного часу безперечно мої дії як народного депутата могли б бути оцінені як занадто жорсткі. Однак зараз Україна живе в умовах окупації та війни. Я вважаю, що надання інформаційного простору для пропаганди ворогу є державна зрада", - заявив він.

Водночас депутат від "Свободи" Андрій Іллєнко повідомив, що прокуратура вже почала розслідувати дане питання "об'єктивно з усіх боків, враховуючи інформаційну політику каналу протягом тривалого часу".

У свою чергу, журналіст Громадського Андрій Сайчук пояснив, що трансляція концерту із Красної площі тривала буквально 5 хвилин.