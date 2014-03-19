Тенюха і Ярему не пустили до Криму. РНБО збирається на засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила після засідання Кабміну міністр соціальної політики Людмила Денісова.

«У нас є повідомлення, що Тенюха і Ярему не пустили до Криму. Тому зараз терміново збирається Рада національної безпеки», - сказала Денісова, не повідомивши при цьому деталей.

РанішеЯценюк доручив Яремі і Тенюху відбути до Автономної Республіки Крим і на місці зробити все необхідне для врегулювання конфлікту в республіці і не допустити переходу конфлікту у військову стадію.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого російські військові блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня Президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму і приєднання його до Росії.

За даними Міноборони України, 18 березня під час штурму 13-го фотограметричного центру в Сімферополі прямим попаданням в ділянку серця був убитий прапорщик Какурін, який перебував на наглядовій башті автопарку частини. Крім того, пострілами в область шиї і руки був поранений капітан Федун. Ще один український військовослужбовець одержав тяжкі травми ніг і голови від ударів палицями, арматурою та іншими предметами. Нападники були одягнені у військову форму Збройних сил РФ без відзнак і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.