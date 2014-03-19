Тенюха і Ярему не пустили до Криму. РНБО збирається на засідання

14:23, 19 березня 2014
Політика
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Перший віце-прем'єр-міністр  України Віталій Ярема і міністр оборони України Ігор Тенюх, які вилетіли  сьогодні до Криму за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, не змогли  потрапити на територію республіки.

Тенюх та Ярема не змогли дістатися Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це  журналістам повідомила після засідання Кабміну міністр соціальної політики  Людмила Денісова.

«У нас є повідомлення, що Тенюха і Ярему не пустили до  Криму. Тому зараз терміново збирається Рада національної безпеки», - сказала  Денісова, не повідомивши при цьому  деталей.

РанішеЯценюк доручив Яремі і Тенюху відбути до Автономної Республіки Крим і на місці зробити все необхідне для врегулювання конфлікту в республіці і не допустити переходу конфлікту у військову стадію.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого російські військові блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня Президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму і приєднання його до Росії.

За даними Міноборони України, 18 березня під час штурму 13-го фотограметричного центру в Сімферополі прямим попаданням в ділянку серця був убитий прапорщик Какурін, який перебував на наглядовій башті автопарку частини. Крім того, пострілами в область шиї і руки був поранений капітан Федун. Ще один український військовослужбовець одержав тяжкі травми ніг і голови від ударів палицями, арматурою та іншими предметами. Нападники були одягнені у військову форму Збройних сил РФ без відзнак і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.

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