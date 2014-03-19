Коновалюк ініціює створення комісії по врегулюванню ситуації в Криму

«Повернувшись до Києва, ми будемо все-таки звертатися і до нового керівництва країни, і до Міністерства оборони з тим, щоб була терміново створена спільна комісія, готувалися міждержавні угоди, які стосуються перебування українських частин, військовослужбовців України, які залишаться вірними присязі», - заявив Валерій Коновалюк під час прямого включення з Севастополя, в ефірі радіостанції «Ренесанс».

Політик перебуває у Криму разом з колишнім Омбудсменом України Ніною Карпачовою. Після того як вони стали свідками захоплення штабу Військово-морських сил України, Карпачова також висловила своє занепокоєння з приводу ситуації на півострові:

«Мене, чесно кажучи, дуже турбує ситуація з нашими військовослужбовцями, тому що ніяких абсолютно чітких команд вони не отримали до сьогоднішнього дня. Я в Севастополі була ще до референдуму і тоді вони не отримували команд і командирам частин доводилося брати на себе прийняття рішень» - сказала Ніна Карпачова в ефірі радіостанції «Бізнес».

Обидва громадських діяча сходяться в думках, що Верховна Рада та Міністерство оборони України, взявши до уваги заяву Державної думи Російської Федерації, повинна почати підготовку міжурядової угоди про статус військових, які несуть службу на території Кримської автономії та Севастополя.