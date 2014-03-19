Посольство США закликало «Свободу» покарати Мірошниченка і Ко, за побиття керівника НТКУ

Про це йдеться у заяві посольства США щодо недостойного поводження членів ВО «Свобода» з тимчасовим головою НТКУ Олександром Пантелеймоновим, розміщеній на сайті представництва.

«Ми вітаємо сьогоднішні заяви прем`єр-міністра Яценюка і міністра внутрішніх справ Авакова, які засуджують цю поведінку як неприйнятну. Ми закликаємо ВО «Свобода» накласти дисциплінарне стягнення на Ігоря Мірошниченка та інших членів партії, які брали участь у цьому інциденті», - йдеться у заяві.

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Також у посольстві зазначають: «Нас, як і багатьох українців, глибоко уразив цей інцидент, який був не проявом патріотизму, а нагадав натомість про бандитську тактику, яку раніше застосовував режим Януковича. Такій поведінці не місце в Україні, яка віддана справі захисту демократії, громадянських і особистих свобод, зокрема свободи преси.

За останні місяці ми позитивно висловлювалися про продуктивну, дійсно ключову роль, що ВО «Свобода» відігравала під час протестів Майдану і під час мирного переходу до нового прозорішого уряду. Ми вітаємо неодноразові заяви лідера «Свободи» Тягнибока про його прихильність до створення сучасної, європейської і демократичної політичної партії. Це особливо важливо зараз, коли «Свобода» має представників в уряді. Тим не менш, цей інцидент неприйнятний у сучасному демократичному суспільстві».

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Посольство вітає своєчасну заяву генпрокурора Олега Махніцького про те, що його відомство здійснить кримінальне провадження за цим інцидентом, і настійно закликає ВО «Свобода» до повної співпраці у слідстві.

«Ми сподіваємось, що всі українці захищатимуть й поважатимуть не лише свої демократичні права і свободи, а також права і свободи інших людей», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 березня депутати від ВО ”Свобода” силоміць змусили в.о. президента НТКУ Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Свої дії вони зафіксували на відео.

В.о. генерального прокурора України Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура проведе об`єктивне розслідування дій народних депутатів, які примусили керівника НТКУ написати заяву про звільнення.