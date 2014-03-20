Сьогодні Держдума РФ розгляне питання про приєднання Криму до Росії

09:33, 20 березня 2014
Політика
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Сьогодні Держдума РФ проведе додаткове пленарне засідання для розгляду законопроектів про приєднання Криму до Росії.

rodina.ru

Згідно з інформацією на сайті Думи РФ, сьогодні депутати розглянуть проект федерального закону № 475948-6 "Про ратифікацію Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та створенні у складі Російської Федерації нових суб'єктів" (за рішенням Ради Державної Думи).

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.Читайте такожПроцедура включення Криму до складу РФ завершиться до кінця тижня - спікер Держдуми

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворенні у складі РФ нових суб'єктів.

19 березня Конституційний суд РФ одностайним рішенням визнав «міжнародний договір» про входження Криму до складу РФ таким, що відповідає Конституції РФ.

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