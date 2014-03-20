Міноборони закликає допомогти сім'ї вбитого окупантами прапорщика

18 березня 2014 року, на 37-му році життя, виконуючи службовий обов’язок на спостережній вежі під час штурму 13-го фотограмметричного центру Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України у місті Сімферополь, героїчно загинув прапорщик Сергій Вікторович Кокурін, росіянин за національністю.

Охочі матеріально підтримати сім’ю прапорщика Сергія Вікторовича Кокуріна можуть переказати кошти вдові військовослужбовця на рахунок:

АТ «ИМЕКСБАНК»

МФО 328384

ЕДРПОУ 20971504

рахунок 26205110392003

Призначення платежу: для зарахування на основний рахунок 26208635303002

Кокуріна Олена Юріївна

Сергій Кокурін народився 1 січня 1978 року у Сімферополі. 28 грудня 1997 року склав Військову присягу на вірність Українському народові, якій залишився вірним до кінця. Під час військової служби пройшов шлях від рядового до начальника служби тилу частини.

У колективі його знали як скромну і порядну людину, працьовитого та кмітливого фахівця, надійного товариша. Прапорщик Сергій Кокурін неодноразово нагороджувався відзнаками Міністра оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Сергій Вікторович був надійною опорою для своєї матері, чуйним братом, який завжди розуміє і підтримує, люблячим чоловіком, дбайливим батьком для свого сина. Два місяці Сергій не дочекався до народження другої дитини.

Колектив 13-го фотограмметричного центру з відчуттям болю і непоправної втрати сумує та схиляє голови перед світлою пам’яттю свого бойового товариша прапорщика Сергія Вікторовича Кокуріна та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.