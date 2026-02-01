Верховний лідер Ірану пригрозив регіональною війною, якщо США нападуть

В Ірані заявили, що втратили довіру до США.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-яка атака на країну викличе регіональний конфлікт. Це попередження пролунало в момент, коли США нарощують сили в сусідніх країнах, пише ВВС.

"Американці повинні знати, що якщо вони почнуть війну, цього разу вона буде регіональною", - заявив Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Іран веде "серйозні переговори" і він сподівається, що вони приведуть до "прийнятного" результату, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав, що він "впевнений, що ми зможемо досягти угоди" щодо ядерної програми Тегерана.

Трамп пригрозив втрутитися в справи Ірану через його ядерні амбіції і після жорстокого придушення антиурядових протестів.

"На жаль, ми втратили довіру до США як до партнера по переговорах", - заявив Арагчі.

При цьому дипломат додав, що обмін повідомленнями через дружні країни в регіоні сприяє "плідним" переговорам з Вашингтоном.

В рамках нарощування сил США направили в регіон авіаносець USS Abraham Lincoln.

"Трамп регулярно заявляє, що він надіслав кораблі... Іранський народ цим не залякати", - додав Хаменеї.

США та Іран - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив, що до Ірану рухається ще одна група американських військових кораблів. Водночас він сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації і закликав Тегеран укласти угоду.

Крім того, видання Axios писало, що міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман висловив підтримку можливому американському удару по Ірану. Він заявив, що в разі відмови Трампа від реалізації своїх погроз іранський режим тільки зміцниться.

У свою чергу президент Сербії Олександр Вучич вважає, що США завдадуть удару по Ірану вже в найближчі 48 годин.

