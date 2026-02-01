Темпи просування РФ різко впали у січні, - DeepState

Кількість атак теж зменшилася, але зовсім трохи.

Протягом січня російська армія окупувала 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж було у грудні та у листопаді минулого року, повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Аналітики зазначають, що активність штурмових дій у січні скоротилася, але не так істотно - всього на 4% порівняно із груднем. Разом з тим у DeepState зазначили, що більшість військових все ж кажуть про меншу напруженість на фронті, ніж у було у попередньому місяці.

Основним напрямком російських зусиль залишається Покровськ. На цій ділянці фронту було зосереджено 33% всіх штурмів за січень.

Через зростання активності ворога в районі Гуляйполя на 75%, цей напрямок вийшов у січні на друге місце. Тут зафіксовано 21% від усіх атак по фронту.

Вже за ними ідуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) напрямки.

"Негативним рекордсменом став Слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", - підрахували в DeepState.

Як видно з інфографіки, яку публікує проект, січневі темпи просування Росії на фронті були найнижчими із квітня 2025 року, при тому що інтенсивність штурмів зменшилася не суттєво.

