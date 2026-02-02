У Франції заявили про необхідність прямого діалогу між Європою та Росією

Водночас у МЗС Франції вважають, що Путін не показує жодних ознак бажання закінчувати війну.

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що 100% фінансової допомоги Україна отримує від Європи, проте Париж ніколи не відмовлявся від діалогу з РФ. Про це він сказав в інтервʼю Liberation.

За словами дипломата, Європі необхідно мати прямий контакт з росіянами, аби відстоювати власні інтереси.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", - сказав Барро.

Відео дня

За словами міністра, президент РФ Володимир Путін не показує жодних ознак бажання закінчувати війну, оскільки це підтверджують атаки по мирних жителях України. Барро згадав про удар по пасажирському поїзду Барвінкове - Львів, Чоп, який назвав воєнним злочином.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи… Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", - додав глава МЗС Франції.

Мирні переговори щодо закінчення війни - останні новини

Раніше видання Le Monde писало, що Україна готується воювати ще 5-10 років, адже в переговори Трампа ніхто не вірить. За словами журналістів, російське просування є повільним, однак Силам оборони України не вдається його зупинити.

"Нас чекає ще п'ять чи десять років війни, поки росіяни не знайдуть якусь іншу кістку, щоб гризти. Путіна зупинить не якась так звана мирна угода чи припинення вогню, а груба сила. Розпад Росії або крах режиму", - зазначив виданню представник Державної спеціальної служби транспорту, яка залучена до будівельних робіт.

Водночас президент Володимир Зеленський назвав дати наступного раунду переговорів України із США та РФ. Він зазначив, що вони відбудуться 4-5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни", - запевнив глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: