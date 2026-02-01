Україна та Швеція обговорили передачу Gripen та ракет Meteor: деталі від Міноборони

Також Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги для України.

Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном передачу літаків Gripen і ракет Meteor, повідомляється в Telegram-каналі міністерства оборони.

"Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном протидію балістиці через PURL, запуск програми Brave–Sweden для оборонних інновацій та передачу літаків Gripen і ракет Meteor", - йдеться в повідомленні.

Також в Міноборони додали, що Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги для України, в який входять ППО, радари від Saab, системи радіоелектронної боротьби та дрони - зокрема для далекобійних ударів (deep strike).

Винищувачі Gripen або "шведські грифони"

Gripen Е або Saab JAS 39E - це сучасний багатоцільовий винищувач шведської розробки та виробництва, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі.

Як зазначає РБК-Україна, Україна вже давно цікавиться шведськими літаками. Питання Gripen залишається актуальним, хоча наразі українські військові мають на озброєнні американські винищувачі F-16 та французьські літаки Mirage.

Примітно, що в 2023 році Швеція надала дозвіл на навчання українських пілотів на цих винищувачах. Потім парламент Швеції підтримав постачання літаків до України. Видання зазначило, що таким чином готувалося підгрунтя для передачі винищувачів нашій країні.

Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління виробляє компанія Saab. Його назва походить від міфічної істоти - грифона, що символізує божественну силу.

В 1979 році розпочалося проектування літака, перший політ відбувся в 1988 році, а 1997 року Gripen надійшов на озброєння ВПС Швеції. Всього компанія виробила приблизно 250 літаків, вартість кожного становить від 30 до 60 млн доларів залежно від модифікації.

JAS 39 Gripen E - це вдосконалена версія попередніх моделей літака, яка має поліпшені характеристики та можливості.

Основні характеристики Gripen E:

Двигун - General Electric F414-GE-39E, що забезпечує тягу до 22 000 фунтів із форсажем. Він пропонує на 25% більше тяги порівняно з попередніми моделями, завдяки чому покращується його маневреність та ефективність;

Радар - активна фазована антенна решітка (AESA) Raven ES-05 забезпечує високу точність і далекобійність після виявлення цілей;

Системи озброєння - Gripen E оснащений 10 точками підвіски, що дають змогу нести широкий спектр озброєнь, включно з ракетами Meteor, IRIS-T, Taurus та різні типи бомб і ракет класу "повітря-земля" і "повітря-повітря".

Авіоніка - сучасна система управління польотом і сенсорів забезпечує високий ступінь інтеграції та автоматизації. Кабіна оснащена багатофункціональними дисплеями і системою управління з використанням голосових команд;

Мобільність і підтримка - винищувач спроектований для ефективного виконання бойових завдань у різних кліматичних умовах і здатний базуватися на аеродромах з обмеженою інфраструктурою. Це робить літак універсальним для експлуатації в найрізноманітніших операційних середовищах.

Видання зазначає, що цей літак окрім Швеції також використовується в Бразилії та Чехії. Його продовжують модернізувати, щоб він відповідав сучасним вимогам.

Що стосується ракет Meteor, їхня заявлена дальність складає понад 200 кілометрів. Це значно більше, ніж ті можливості винищувачів F-16, які сьогодні Україна має у своєму авіапарку.

Видання поділилося, що використовувати ракету можуть вживані винищувачі Gripen C/D, які Україна хотіла б отримати у 2026 році. Цілевказання надаватимуть літаки ДРЛВ Saab 340 AEW&C, дві одиниці яких Швеція також обіцяла Україні.

Винищувачі Gripen для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова надати Україні літаки та ресурси для розмінування Чорного моря у випадку підписання мирної угоди з Росією. Крістерссон додав, що таким чином Швеція зробить свій внесок в гарантії безпеки для України та решти Європи. Водночас, за словами прем'єра, треба буде отримати й офіційне схвалення цього рішення парламентом Швеції.

Також ми писали, що на шведські винищувачі Gripen встановлять німецькі крилаті ракети Taurus. Військово-повітряні сили Швеції заявили, що країна вже незабаром матиме змогу завдавати глибоких ударів далеко в тилу ворога завдяки такій інтеграції. Командувач ВПС Швеції, генерал-майор Йонас Вікман поділився, що роботу виконали навіть раніше встановлених термінів.Він назвав майбутнє впровадження цієї зброї "величезним кроком", оскільки раніше у країни не було жодних можливостей для глибоких ударів чи наступальної контрповітряної боротьби.

