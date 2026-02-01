'Ми виснажені': Кім поділився, яким бачить завершення війни в Україні

Очільник Миколаївської ОВА вважає, що українські військові не можуть воювати протягом чотирьох- десяти років.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім родповів про свої пріоритети в мирному плані в інтерв'ю газеті The Independent.

Зокрема, Кім відповів на питання щодо територій, яке міститься в мирному плані президента США Дональда Трампа.

"Земля важлива, але все ж люди важливіші, а ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра", - заявив керівник Миколаївської ОВА.

Кім розповів, що хоча він й вважатиме перемогою повернення до кордонів 1991 року, але для українського народу припинення війни вже, ймовірно, буде перемогою.

"Для мене особисто перемога – це наші кордони 1991 року, де люди щасливі і не гинуть, але всі дуже втомлені. Тому для українського народу, на мою думку, перемога – це просто припинення війни і деякі гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти мали таке життя, яке ми мали до вторгнення", - сказав він.

Також він додав, що більшість українців хочуть повернутися до того життя, яке було до повномасштабного російського вторгення 24 лютого 2022 року:

"Я думаю, що для більшості наших людей перемога полягає в тому, щоб їхнє життя повернулося до того, яким воно було до вторгнення. І це дуже важливо для нас, тому що минуло багато часу".

Хоча Кім й зазначив, що економіка Росії страждає, але все одно у країни-агресора є час, тоді як в України - ні.

"Російська економіка також страждає, і, на мою думку, у них є кілька років, щоб почати публічно скорочуватися. Я думаю, що Росія це знає, але все одно у них є час, а в України його немає", - поділився очільник Миколаївської ОВА.

За його словами, Україна має меншу чисельність населення, ніж Росія й люди виснажені, а військові не здатні воювати довго.

"Ми виснажені, і, по-перше, справа не в зброї, не в ракетах, а в людях. У нас лише 40 мільйонів населення, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати протягом чотирьох-десяти років", - висловив думку політик.

Кім вважає, що президент США зробив прорив, тому що "він непередбачуваний", й це ускладнило ситуацію для росіян.

"Якби це була традиційна політика, крок за кроком, нічого не можна було б змінити з Росією, тому що вони можуть це передбачити, тому єдиний спосіб щось змінити – це непередбачувана міжнародна політика, яку зараз проводить Дональд Трамп", - пояснив очільник Миколаївської ОВА.

На його думку, за допомогою економічної сили, фізичної сили, і тільки так можна зупинити Росію.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії має відбутися 4-5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зеленський підкреслив, що Україна готова до предметної розмови. Він додав, що результат цієї зустрічі має наблизити країну до реального та достойного закінчення війни. Президент України висловив подяку усім, хто допомагає країні.

Також ми писали, що Зеленський заявив, що хотів би, щоб були зустрічі й за участі Європи, але Україна готова до будь-яких форматів перемовин за участі Росії та США. Президент України не виключив, що представники Євросоюзу могли б приєднатися на тому чи іншому етапі цих перемовин. Також Зеленський вважає, що повинна бути можливість в тому чи іншому форматі мати контакт з лідером Росії, бо так не вдасться вирішити територіальні питання.

