Росія фактично анексувала Білорусь: аналітики про порушення повітряного простору НАТО

З території Білорусі росіяни запускають аеростати в небо Польщі та Литви.

Росія де-факто анексувала Білорусь і використовує її для порушення повітряного простору сусідніх Польщі та Литви у рамках підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що Росія застосовує територію Білорусі для реалізації власних військово-політичних цілей. Зокрема, для вторгнень у повітряний простір країн-членів НАТО.

За даними ISW, у ніч з 30 на 31 січня білоруські аеростати вдруге за 72 години незаконно увійшли до повітряного простору Польщі.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові радари зафіксували об’єкти, які перетнули кордон з боку Білорусі. За попередньою оцінкою, йшлося саме про аеростати.

У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, яке межує з Білоруссю.

В ISW називають такі дії є частиною так званої "нульової фази" - етапу створення інформаційних та психологічних умов для можливої майбутньої війни між Росією та НАТО.

Як Росія використовує Білорусь

Нагадаємо, що за оцінками президента України Володимира Зеленського, Білорусь стала для РФ полігоном для шантажу Європи та світу "Орєшніками". Він також зазначав, що з білоруської території працюють оператори російських реактивних "Шахедів", які завдають ударів по Україні. Також президент зазначав, що білоруська промисловість працює на РФ.

