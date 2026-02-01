Сі Цзіньпін замахнувся на лідерство на світовому фінансовому ринку, - FT

Пекін хоче, щоб юань став серйозною світовою валютою.

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав зробити юань глобальною резервною валютою. Офіційний Пекін прагне відігравати більш важливу роль у міжнародній валютній системі.

Газета Financial Times пише, що китайський лідер заявив, що країні необхідно створити "потужну валюту", яку можна було б "широко використовувати в міжнародній торгівлі, інвестиціях і валютних ринках і отримати статус резервної валюти".

Влада Китаю давно намагається просувати інтернаціоналізацію юаня. За словами Сі Цзіньпіна, для досягнення цієї мети Пекін повинен створити "потужний центральний банк", здатний ефективно управляти грошовою політикою, конкурентоспроможні на світовому рівні фінансові установи та міжнародні фінансові центри, здатні "залучати глобальний капітал і впливати на світові ціни".

Відео дня

"Пекін хоче, щоб юань став серйозною світовою валютою - не обов'язково для того, щоб за одну ніч замінити долар, а для того, щоб стати стратегічною противагою, що обмежує вплив США в розваленому світовому фінансовому порядку", - сказав експерт по Китаю в The Asia Group Хан Шен Лін.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році юань став другою за величиною валютою в світовому торговому фінансуванні, але його роль в офіційних резервах залишається обмеженою. За даними МВФ, станом на третій квартал 2025 року частка долара у світових резервах становила близько 57%, порівняно з 71% у 2000 році, а частка євро - приблизно 20%. Юань посідав шосте місце з часткою всього 1,93%.

Пріоритети Китаю щодо відновлення внутрішнього зростання та прогресу в галузі нових технологій сприятимуть довгостроковому зміцненню юаня, сказав головний економіст China Galaxy Securities Чжан Цзюнь.

Курс долара - останні новини

28 січня долар опустився до чотирирічного мінімуму після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його ослаблення. Це сприяло збільшенню продажів долара і підвищенню курсів інших валют, зокрема євро вперше з червня 2021 року піднявся вище рівня в 1,2 долара.

Вас також можуть зацікавити новини: