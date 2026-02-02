'Ми не готові до миру': Путін посіє хаос з Європі після паузи в Україні, - очільник МЗС Естонії

За оцінками Таллінна, у війні проти України брали участь до 1,5 млн громадян РФ, частину з яких Кремль може використати для дестабілізації Європи.

Росія може використати будь-яке припинення вогню в Україні, щоб переорієнтувати агресію на Європу, залучивши сотні тисяч колишніх військових для ведення гібридної війни. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, президент РФ Володимир Путін готується "відправити тисячі злочинців сіяти хаос по всій Європі", зокрема колишніх ув’язнених та осіб із кримінальним минулим, які воювали в Україні.

Цахкна закликав країни ЄС запровадити повну заборону на в’їзд до Шенгенської зони для російських солдатів, які брали участь у війні проти України, а також ембарго на робочі візи та дозволи на проживання. Він також звернувся до Великої Британії з пропозицією приєднатися до координації таких заходів.

Відео дня

"Зараз у Росії перебуває майже мільйон бойовиків. Коли настане мир, ми можемо уявити, що до Європи приїдуть сотні тисяч колишніх бойовиків. І вони точно не мають гарних планів", – заявив міністр.

Глава МЗС Естонії зазначив, що російські спецслужби вже залучають таких людей до диверсій та нападів у країнах Європи. За його словами, після 2022 року в ЄС і Великій Британії зафіксували різке зростання саботажних операцій, пов’язаних із Росією, включно з підпалами та іншими гучними інцидентами.

"Дуже раптова загроза"

За оцінками, наведеними в дипломатичній ноті Естонії, у війні проти України могли взяти участь до 1,5 млн громадян РФ, з яких близько 640 тисяч досі перебувають на службі. При цьому до 180 тисяч ув’язнених були безпосередньо завербовані з російських колоній.

Цахкна попередив, що ці люди становлять "дуже раптову й серйозну загрозу безпеці Європи", оскільки мають бойовий досвід і кримінальне минуле.

Естонія вже почала діяти самостійно: на початку місяця країна заборонила в’їзд 261 колишньому російському комбатанту, а також оприлюднює імена осіб, які можуть спробувати потрапити до ЄС після можливого перемир’я.

Міністр наголосив, що Європа має діяти негайно:

"Нам потрібно зробити це зараз. Ми не готові до миру. Європа не готова до миру".

Уряд Великої Британії, коментуючи ситуацію, заявив, що безпека кордонів є питанням національної безпеки, і Лондон продовжить тісну співпрацю з союзниками для протидії загрозам з боку Росії.

Мирні переговори - чи є шанси на прорив

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп натякнув, що обіцянка Росії залишити в спокої київську енергосистему до 1 лютого є поступкою Україні, яка наполягала на "енергетичному припиненні вогню" перед наступним раундом переговорів в Абу-Дабі.

Володимир Путін, можливо, намагається виграти час. Однак він також може сигналізувати про відкритість до компромісу, контури якого вже починають прояснюватися. Як пише The Economist, у мирних переговорах є проблиск надії, але прориву до березня не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: