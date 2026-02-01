Ніякого перемир'я немає, Росія не поважає домовленості, - посол України в ЄС

Незважаючи на заяви Росії про енергетичне перемир'я, атаки по всій Україні тривають. Від ударів російських безпілотників продовжують страждати українська критична інфраструктура і гинути цивільні. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в Facebook.
Вона зазначила, що ніякого перемир'я не існує. Посол підкреслила, що РФ не дотримується домовленостей.
Матернова поділилася, що тільки протягом ночі окупанти атакували Україну 90 ударними дронами. Зокрема, у Дніпрі зафіксовано влучання в приватний будинок, в результаті чого загинули дві людини, а в Конотопі Сумської області постраждала залізнична інфраструктура.
"Це так виглядає перемир'я? Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти і транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака - ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", - підкреслила Матернова.
Посол додала, що багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Вона нагадала, що багато українців зараз живуть з багатогодинними відключеннями світла.
РФ погодилася на енергетичне перемир'я - що відомо
Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа. За його словами, Москва погодилася на цей крок нібито "для створення сприятливих умов для переговорів".
Пєсков сказав, що Трамп звернувся з особистим проханням до російського диктатора Володимира Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву та інших українських містах з метою створення сприятливих умов для переговорів.