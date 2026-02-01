Ніякого перемир'я немає, Росія не поважає домовленості, - посол України в ЄС

Матернова поділилася, що тільки протягом ночі окупанти атакували Україну 90 ударними дронами.

Незважаючи на заяви Росії про енергетичне перемир'я, атаки по всій Україні тривають. Від ударів російських безпілотників продовжують страждати українська критична інфраструктура і гинути цивільні. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в Facebook.

Вона зазначила, що ніякого перемир'я не існує. Посол підкреслила, що РФ не дотримується домовленостей.

Матернова поділилася, що тільки протягом ночі окупанти атакували Україну 90 ударними дронами. Зокрема, у Дніпрі зафіксовано влучання в приватний будинок, в результаті чого загинули дві людини, а в Конотопі Сумської області постраждала залізнична інфраструктура.

"Це так виглядає перемир'я? Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти і транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака - ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", - підкреслила Матернова.

Посол додала, що багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Вона нагадала, що багато українців зараз живуть з багатогодинними відключеннями світла.

РФ погодилася на енергетичне перемир'я - що відомо

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа. За його словами, Москва погодилася на цей крок нібито "для створення сприятливих умов для переговорів".

Пєсков сказав, що Трамп звернувся з особистим проханням до російського диктатора Володимира Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву та інших українських містах з метою створення сприятливих умов для переговорів.

