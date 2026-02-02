США посилюють ППО на Близькому Сході, перш ніж вдарити по Ірану, - WSJ

Пентагон перекидає THAAD, Patriot, авіаносець USS Abraham Lincoln та винищувачі ближче до потенційної зони конфлікту, готуючись до можливої відповіді Тегерана.

Сполучені Штати готуються до можливих ударів у відповідь з боку Ірану та розгортають додаткові системи протиповітряної оборони на Близькому Сході. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

За даними видання, до регіону вже перекинули авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln, а також переміщують винищувачі F-35 і F-15E ближче до потенційної зони бойових дій.

При цьому, як зазначають у Вашингтоні, рішення про застосування сили проти Ірану наразі не ухвалене.

"Трамп ще не визначився, чи буде він застосувати силу і як саме. Але американські авіаудари по Ірану не є неминучими, кажуть американські чиновники, оскільки Пентагон розгортає додаткові засоби протиповітряної оборони для кращого захисту Ізраїлю, арабських союзників та американських військ у разі удару у відповідь з боку Ірану та потенційного тривалого конфлікту", – йдеться у матеріалі WSJ.

Американські чиновники не виключають, що у разі наказу Дональда Трампа США можуть завдати обмежених авіаударів по Ірану, однак прогнозують дзеркальну відповідь Тегерана. Саме тому Пентагон робить ставку на посилення протиракетної оборони.

З цією метою США додатково розгортають батарею THAAD та комплекси Patriot на військових базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.

Крім того, в регіоні вже перебувають американські есмінці з можливостями протиракетної оборони, здатні перехоплювати балістичні ракети та безпілотники. Частина кораблів патрулює поблизу Ормузької протоки, Аравійського моря, Червоного моря та східної частини Середземного моря.

Напруга навколо Ірану

Як повідомляв УНІАН, США стягнули на Близький Схід потужне військове угруповання. Тепер президент США Дональд Трамп має вирішити, як саме його використати проти Ірану.

За словами чиновників, з якими говорили ЗМІ, Трамп попросив своїх помічників надати варіанти військової операції, яка б не перетворилася на довготривалу війну. Зокрема розглядаються удари по об'єктах ядерної програми Ірану, знищення іранського арсеналу балістичних ракет, удари з метою повалення уряду чи якась комбінація цих варіантів.

