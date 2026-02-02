Проєкт літака ЛМС-901 'Байкал' зіштовхнувся в Росії з низкою проблем, - аналітики

Аналітики припускають, що ЛМС-901 зрештою доведуть до кінця в контексті потреби наявності заміни на Ан-2.

Уральський завод цивільної авіації станом на сьогодні не завершив роботи над літаком ЛМС-901 "Байкал", яким Росія планувала замінити "Кукурузника" Ан-2. Про це повідомив віцепрем’єр та повноважний представник правителя РФ на Далекому Сході Юрій Трутнєв, пише Defense Express.

Аналітики зазначили, що за словами Трутнєва, над літаком "активно працюють", льотні випробування мають стартувати не пізніше цього року.

Зазначається, що деякі російські ЗМІ оприлюднили цю новину у контексті того факту, що "Байкал" має здійснити перший політ у цьому році". Однак, як вказуються аналітики, 24 грудня 2025 року російський Мінпромторг офіційно повідомив про те, що літак ЛМС-901 "Байкал" з російським двигуном ВК-800 та гвинтом АВ-901 здійснив перший політ, який "пройшов штатно та без зауважень".

Відео дня

В статті йдеться, що така невідповідність заяв може вказувати на те, що у РФ продовжують зіштовхуватися із труднощами у подальшій реалізації з проєктом "Байкал". Аналітики не виключають, що його можуть навіть скасувати, як це намагалися зробити минулого року.

Водночас, в публікації є й припущення, що ЛМС-901 зрештою доведуть до кінця в контексті потреби наявності заміни на Ан-2.

Аналітики зазначають, що раніше в Росії скаржилися на високу ціну ЛМС-901 "Байкал", яка підвищилася в чотири рази у порівнянні з попередніми обіцянками. В травні 2025 року було повідомлення про зупинку робіт над цим літаком. Однак, вже нібито у вересні було знайдено кошти на те, щоб придбати 50 нових "Байкалів".

Видання додало, що тоді не було уточнень, чи вдалося домовитися за меншу ціну або ж залишили її такою як була, а саме на рівні майже п’ять мільйонів доларів за літак.

Аналітики не виключають, що у ворога у створенні "Байкала" є й технічні проблеми. На початку 2025 року повідомлялося, що проєкт взагалі можуть заморозити чи передати холдингу S7 Group, яка займається авіаперевезеннями, технічним обслуговуванням літаків та навчанням персоналу.

Пояснюється це тим, що на фінальній стадії створення ЛМС-901 було допущено низку критичних конструктивних помилок, на вирішення яких знадобиться ще від трьох до п’яти років.

Російська авіація: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики припустили, що Росія могла постачати до Ірану ударні вертольоти Мі-28НЕ. Ймовірно, перша партія вже в Ірані. Користувачі соцмереж з'ясували, що знімки вертольотів були зроблені в ангарах компанії Pars Aerospace Services Company у Тегерані. Фахівці припускають, що Росія могла передати Ірану як вживані вертольоти, так і машини, виготовлені з нуля.

Також ми писали, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло поділився, що Росія за добу втратила два літаки Су-34. Відомо, що один було збито над Чорним морем, інше повітряне судно впало в Росії. Припускається, що літак мав певні технічні несправності.

Вас також можуть зацікавити новини: