РФ знову спробувала вдати захоплення Куп'янська-Вузлового: в ЗСУ розповіли деталі

Це вже не перший випадок, коли ворог намагається приховати від командування свої провали на цій ділянці фронту.

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася непомітно просунутися в напрямку Куп’янська-Вузлового. Про це в неділю, 1 лютого, повідомили в Telegram-каналі 43-ї окремої механізованої бригади.

Як розповіли українські захисники, у російських диверстантів був з собою прапор, який вони, ймовірно, хотіли використати, щоб зняти фейкове відео про нібито захоплення даного населеного пункту.

"Нещодавно військовослужбовці 43 окремої механізованої бригади знищили російську ДРГ на підходах, коли ті намагалися непомітно пройти в напрямку Куп’янська-Вузлового. При собі вони мали ганчірку, яка слугувала реквізитом для створення чергових фейкових новин ворожої пропаганди про нібито захоплення населеного пункту", - йдеться в повідомленні 43-ї окремої механізованої бригади.

Відео дня

Українські військові зазначили, що окупанти продемонстрували "високий" рівень володіння російською мовою - написали на прапорі "153 тановий полк".

"Очевидно, через брак розуму вони й далі йдуть пачками на добриво для Слобожанської землі", - зазначили в 43-й окермій механізованій бригаді.

Також в повідомленні підкреслюється, що це вже не перший випадок, коли ворог намагається приховати від командування свої провали на цій ділянці фронту.

"Росіяни не мають успіхів. Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий під контролем підрозділів 43-ї бригади та інших Сил оборони", - заявив на відео український захисник.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики моніторингового проєкту DeepState поділилися, що за січень поточного року російська армія окупувала 245 кв. км української території. Зазначається, що це вдвічі менше, ніж було у грудні та у листопаді 2025 року. Аналітики також зазначили, що активність штурмових дій у січні скоротилася, але лише на 4% порівняно з груднем 2025 року. За словами аналітиків, українські військові відзначають меншу напруженість на фронті, ніж в попередньому місяці.

Також ми писали, що російські окупанти 30 січня заявили про захоплення села Тернувате в Запорізькій області, але в ЗСУ цю інформацію не підтвердили. В Силах оборони Півдня України пояснили, що населений пункт навіть не знаходиться на лінії бойового зіткнення, а за як мінімум за півтора десятка км від місця боїв. Українські військові пояснили, що російські диверсанти користуючись складними погодними умовами, приховано проникли в селище, але частину з них було ліквідовано, тоді як інших взяли в полон.

