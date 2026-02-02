'Це сигнал': Ігнат розкрив, для чого насправді РФ бʼє по Україні 'Орєшніком' і 'Цирконами'

Росія запускає нові ракети поодинці, щоб залякати Захід і показати "невразливу" зброю поруч із кордонами НАТО.

Російська армія останнім часом застосовує проти України відносно нові ракети типу "Циркон" та так званий "Орєшнік", однак робить це не масовано, а поодинокими пусками. Мета таких атак – не військовий ефект, а психологічний та політичний тиск, передусім на західних партнерів України.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю "РБК-Україна". За його словами, Повітряні сили офіційно не використовують назву "Орєшнік", а класифікують цю зброю як балістичну ракету середньої дальності, яка є модернізацією радянських розробок типу "Рубіж".

"Вони били нею по Дніпру, а потім по Львову. Для чого? Насамперед, це сигнал для західних партнерів – така собі чергова страшилка від Путіна", – пояснив Ігнат.

Речник зазначив, що удари по Львову мають демонстративний характер, адже місто розташоване близько до кордонів НАТО. Таким чином РФ намагається показати наявність нібито "невразливої" та "надточної" зброї, щоб вплинути на позицію Заходу у питанні підтримки України та переговорного процесу.

Водночас ракета "Циркон", за словами Ігната, є протикорабельною, але росіяни застосовують її по наземних цілях – зокрема з тимчасово окупованого Криму по Київській, Харківській та Вінницькій областях.

"Циркон" піднімається на висоту понад 40 кілометрів і атакує по балістичній траєкторії, подібно до ракет Х-22. Попри складність перехоплення, такі ракети вже збивалися українською ППО, зокрема за допомогою комплексів Patriot, якщо вони перебувають у потрібний момент у потрібному районі.

Коментуючи повідомлення про нібито появу у Росії нових типів ракет, Ігнат закликав не довіряти непідтвердженим джерелам.

"Щоб про щось говорити, потрібно мати достовірні розвіддані й підтвердження на землі у вигляді фрагментів", – наголосив він.

Наразі Повітряні сили фіксували застосування ракет "Циркон", Х-22, "Калібр", "Іскандер", що підтверджується знайденими уламками та маркуванням виробництва.

Окремо Ігнат звернув увагу, що найбільшу загрозу сьогодні становлять ударні безпілотники типу Shahed, які Росія активно модернізує та застосовує сотнями – не лише вночі, а й удень, у тому числі над столицею.

За його словами, БПЛА діють на різних висотах, використовують рельєф місцевості та водні об’єкти, а для їх перехоплення залучаються наземні, повітряні та надводні засоби, включно з авіацією та дронами-перехоплювачами.

Речник підкреслив, що під час знищення цілей у густонаселених районах пріоритетом залишається безпека цивільного населення, навіть якщо це ускладнює або затримує перехоплення.

Атаки рідкісними ракетами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 січня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Як повідомили в Повтіряних силах, тоді росіяни застосували і дві ракети "Циркон".

Перед цим, пізно увечері 8 січня, російські війська завдали удару балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівській області. В Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ заявили про атаку на обʼєкти інфраструктури. За даними військових, повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км на годину по балістичній траєкторії.

