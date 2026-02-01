Україні - чекати: в Італії сказали, кого візьмуть в ЄС раніше

Україна не перша в черзі на вступ до Європейського союзу.

Італія підтримує ідею вступу України до ЄС, але першими в черзі стоять балканські країни. Про це в інтерв'ю Corriere della Sera розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. (...) Ми допоможемо Україні, яка має пройти певний шлях", - заявив він у відповідь на питання щодо ідеї прискореного вступу України, що обговорюється останнім часом.

Таяні не уточнив, які саме країни стоять поперед України, але згадав, що 1 квітня відвідає Белград, "щоб продемонструвати увагу до Сербії".

Варто зауважити, що зараз на різних етапах шляху до членства в ЄС перебувають всі шість балканських країн, які ще не встигли приєднатися до блоку. Зокрема, Чорногорія і Сербія мають статус кандидатів і ведуть переговори про вступ; Албанія та Північна Македонія також є кандидатами, з якими переговори офіційно відкриті. Боснія і Герцеговина отримала статус кандидата, але ще не розпочала переговори, тоді як частково визнана держава Косово подала заявку і вважається потенційним кандидатом.

Перспектива вступу України до ЄС

Як писав УНІАН, за даними західних ЗМІ, Європейська комісія розробляє нову двоступеневу модель вступу України до ЄС, яка має дозволити значно прискорити членство за рахунок першого етапу з обмеженими повноваженнями (наприклад, без права голосу на ключових зустрічах), а також поетапного доступу до частин єдиного ринку після досягнення певних умов.

Проте така пропозиція викликала суттєвий опір серед деяких держав-членів ЄС, які побоюються, що це підриває існуючі правила розширення, створить "дворівневу систему" та негативно вплине на стабільність союзу, і різко протистоять її впровадженню.

