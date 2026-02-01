'Нормальне життя зникло': як українці виживають щодня без світла і тепла в морози

Відзначається, що найбільше в такій складній ситуації страждають пенсіонери.

Після майже чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії жителі України звикли до какофонії війни. Тепер українські міста регулярно занурюються в темряву через перебої електропостачання, від яких страждають мільйони людей, в умовах сильних снігопадів і морозів.

Видання abcNews пише, що Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України щозими під час повномасштабного вторгнення, але кампанія цієї зими виявилася більш масштабною, тривалою та ефективною.

Українці в Києві та інших містах розповіли, що ця зима була найважчою за всі роки війни. Відключення та перебої з електроенергією позбавляють людей гарячої води, пошкоджують або виводять з ладу побутові прилади, відрізають доступ до інтернету і змушують запасатися свічками.

У Дніпровському районі Києва живе Настя Шерстюк, яка була змушена покинути Мелітополь. Вона сказала, що росіяни для ударів "використовують" найхолодніші ночі. За її словами, відключення електроенергії призводять до цілого ряду додаткових проблем і навіть смертей

"Чи підриває це моральний дух? Це не ламає нашу волю до опору, але виснажує її - повільно, систематично і глибоко. Ймовірно, саме на це і розраховує ворог", - повідомила Настя.

Місяці перебоїв з електропостачанням змусили українців адаптуватися.

"Звичайно, відсутність світла доставляє деякі незручності, але це не найстрашніше в житті. Дивно, коли за розкладом світло має вимикатися, але його не вимикають", - сказала 34-річна Катерина Гайдук з Кривого Рогу.

32-річна Вікторія Бондаренко, також з Кривого Рогу, сказала, що її життя "звузилося до найбазовіших речей: де зарядити телефон, як зігрітися, як планувати свій день з урахуванням відключень електроенергії. Відчуваю, що я постійно перебуваю в режимі очікування".

"Найскладніше - це не якийсь конкретний момент, а відчуття, що нормальне життя зникло. Не можна просто прийти додому, зігрітися, увімкнути світло і розслабитися. Навіть вдома ти продовжуєш виживати", - сказала вона.

Максим Аніщенко, який разом із сім'єю вимушено покинув Маріуполь через російську окупацію і переїхав до Кривого Рогу, сказав, що був "здивований тому, як навчився виживати майже автоматично - тіло і розум шукають вихід, але емоційно це все ще дуже складно".

За його словами, напруга від тривалих відключень електроенергії позначається на всій його родині.

"Ти живеш у постійному очікуванні. У такі моменти починаєш цінувати навіть невеликі періоди світла і тепла, тому що вони вже здаються розкішшю", - зазначив він.

Наталія Лукашук з Кривого Рогу повідомила, що "без світла будь-яка дрібниця вимагає в рази більше сил. Ти постійно балансуєш між "я повинен" і "я більше не можу.

Найбільш вразливі - люди похилого віку. 83-річна Ірина Михайлівна розповіла, що ліфти в її будинку в Кривому Розі тепер працюють рідко, тому вона майже перестала виходити з дому.

"Коли зникає мобільний зв'язок, я боюся, що не зможу зв'язатися з родичами або викликати швидку допомогу", - пояснила жінка.

Галина Натятулліна, ще одна пенсіонерка, яка була змушена покинути свій будинок і тепер живе в Кривому Розі, розповіла:

Раніше у мене був будинок, де я могла зігрітися і сховатися, але тепер у мене немає цього почуття. Моє особисте життя звелося до простого очікування, коли день пройде мирно, без нервів і поганих новин.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Армія РФ систематично знищує українську енергосистему, залишаючи українців без світла, води і тепла посеред зими в люті морози. Так, 29 січня російський обстріл призвів до знеструмлення українців у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

З півночі 29 січня Київ перейшов на тимчасові графіки відключень електроенергії після тривалих аварійних відключень.

