Сепаратисти заявляють, що в України не може бути до Криму майнових претензій

Про це повідомила прес-служба парламенту Криму, що перейменував себе на Державну раду Республіки Крим.

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«За останні 22 роки в Крим нічого не вкладено, абсолютно нічого. Все звідси викачувалося до центрального бюджету. Давайте перерахуємо об'єкти, побудовані в Криму за останні 20 років? Їх дуже небагато. Таке було ставлення до Криму всі ці роки. Криму не вірили, Криму не довіряли, Крим завжди підозрювали, завжди було приниження. Все робилося за залишковим принципом, тому ніяких претензій до майна бути не може», - сказав Константинов.

Стосуючись роботи бюджетно-фінансової системи, він підкреслив, що дані по бюджету будуть уточнені найближчим часом. «Йде перерахунок зарплат, стипендій, пенсій. Із квітня на території Криму будуть дві валюти - й гривні, й рублі. Період застосування двох валют буде достатнім, перехідний період для кримчан буде абсолютно спокійним», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня нелегітимний парламент АРК на засіданні проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

Крім того, парламент Криму, зокрема, вирішив, що всі установи, підприємства та інші організації, засновані Україною або за її участю на території Криму, стають установами, підприємствами та іншими організаціями, заснованими Республікою Крим; держвласність України, що знаходиться на день ухвалення цієї постанови на території Республіки Крим, є державною власністю Республіки Крим; власність профспілкових та інших громадських організацій України, є власністю підрозділів відповідних організацій, що знаходяться в Республіці Крим, а якщо таких немає – державною власністю Республіки Крим…».

18 березня в Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя.

Міністр юстиції Павло Петренко, коментуючи рішення самопроголошеної влади про націоналізацію майна України, зокрема, “Чорноморнафтогазу” й “Укртрансгазу”, зазначив, що це є фактично крадіжкою. Він також сказав: "Якщо таке рішення буде визнано російською стороною, то ми будемо це розцінювати як співучасть, і застосовуватимемо відповідні судові інструменти на відшкодування збитків, завданих Росією”.