Росія й досі не виставила Януковича і Ко у міждержавний розшук за зверненням України – джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах України.

Як зазначив співрозмовник агентства, «не дивлячись на те, що відповідні офіційні документи з приводу вказаних осіб були надіслані понад 10 діб тому, а за процедурою, як зазвичай російська сторона виставляла певних осіб у міждержавний розшук протягом 2-3 діб, станом на сьогодні вказані персони відсутні у розшуку на офіційному сайті».

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Водночас джерело зазначило, що особами, які відповідають за виставлення відповідних карток була отримана відповідь, що наразі цього зробити неможливо, оскільки відсутні на робочому місці профільні керівники, які мають віддати відповідний наказ.

Крім того, співрозмовник агентства зазначив, що виходячи з домовленостей про оголошення певних осіб, що перебувають у міждержавному розшуку, тобто на території країн СНД, бази даних щодо них та їхнє розповсюдження про їх встановлення, затримання та подальшу екстрадицію до країни, де ця особо оголошена в розшук, зосереджено у базі даних московських правоохоронців. І відповідно без їхньої команди, жодна з країн СНД самостійно не може прийняти відповідну інформацію про розшук особи та розпочати дії щодо її місцезнаходження. Відповідаючи на уточнююче запитання чи можна очікувати оголошення у міждержавний розшук самопроголошених очільників Криму, співрозмовник агентства сказав: «З огляду на те, що відбувається, - ні».