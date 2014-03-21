Кличко про військових в Криму: Якщо ми почекаємо ще, то виводити вже буде нікого

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив в ефірі «Шустер.Live».

«Якщо ми почекаємо ще тиждень і виводити вже буде нікого. Проросійські сили вже захопили три українських військових кораблі», - зазначив він.

За словами Кличка, також чинна влада повинна роз’яснити військовим, куди вони можуть виїхати з Криму та яке житло і соціальні гарантії вони та їхні родини отримають на материковій Україні.

«Ми маємо вже сьогодні донести до військових інформацію про соціальні гарантії та надати їм допомогу», - зауважив Кличко.

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«Багато з військовослужбовців у Криму – контрактники, які народилися і виросли у Криму. Тут живуть їхні родини. Вони повинні розуміти, куди вони можуть виїхати, які соціальні гарантії вони отримають, яке житло їм нададуть поза межами Криму», - наголосив Кличко.

Лідер «УДАРу» підкреслив, що військовослужбовці у Криму знаходяться в абсолютній інформаційній блокаді. «Я спілкувався з багатьма військовослужбовцями. У військових частинах вони не мають можливості дивитися українське телебачення. Натомість їм показують російські пропагандистські телепрограми, де описують райдужні перспективи для кримчан, а всіх інших називають націоналістами і радикалами, які роблять все, щоб нав’язати свої ідеї. І цю інформацію подають, як візитівку чинної української влади», - відзначив Кличко.