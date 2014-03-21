Активісти на Волині допомагають охороняти державний кордон
12:35, 21 березня 2014Політика
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На Волині цивільні громадяни допомагають прикордонникам охороняти державний кордон.
Активісти допомогають прикордонникам нести службу
Як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації Державної прикордонної служби України, лише минулої доби 24 жителя населених пунктів виявили ініціативу допомогти прикордонникам Луцького загону в охороні кордону.
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Для несення служби у спільних нарядах з цими громадянами провели інструктаж і навчання зі спеціальної та правової підготовки щодо захисту кордонів.
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