Активісти на Волині допомагають охороняти державний кордон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації Державної прикордонної служби України, лише минулої доби 24 жителя населених пунктів виявили ініціативу допомогти прикордонникам Луцького загону в охороні кордону.

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Для несення служби у спільних нарядах з цими громадянами провели інструктаж і навчання зі спеціальної та правової підготовки щодо захисту кордонів.