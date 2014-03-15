За добу прикордонники не пропустили в Україну майже 500 громадян Росії

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

«За добу через кордон не пропустили 480 громадян РФ, з яких 3, можливо, причетні до екстремістської діяльності на території України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прикордонної служби, за останні дні 36 громадян Росії отримали заборону в’їзду в Україну.

Зокрема, вчора, 14 березня, в пункті пропуску «Червонопартизанськ», що в Луганській області, був виявлений радикально налаштований 26-річний росіянин, що прямував до України рейсовим автобусом «Гукове-Свердловськ».

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Під час прикордонного контролю мешканець міста Красний Сулін не зміг пояснити мети своєї поїздки та виглядав дуже схвильованим. Тому було прийнято рішення перевірити його додатково. «У ході огляду речей молодика знайшли військовий камуфльований одяг, флягу, військовий квиток, металеву зірку, канат, бинти, маску, спальний мішок та інше обмундирування», - зазначається в повідомленні.

Росіянина в Україну не пропустили, крім того, йому заборонили в’їзд до нашої держави на 1 рік, поінформували у прикордонній службі.