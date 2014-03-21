Тимошенко вважає, що Україна має боротися за Крим, і вже є план боротьби

Про це вона сказала у програмі «Шустер лайф» на Першому Національному телеканалі.

Читайте такожТимошенко впевнена, що Україні вдасться повернути Крим

Юлія Тимошенко заявила, що вона та її команда робитимуть все, аби повернути Крим Україні.

Вона повідомила, що сьогодні зібрала групу найкращих військових професіоналів, які брали участь у бойових діях інших країнах, які очолювали в ті чи інші часи армію, або окремі її війська.

Тимошенко зауважила, що відбулась національна стратегічна рада, і вони по пунктам розписали, як Україні потрібно діяти сьогодні, завтра та післязавтра для того, що зупинити воєнну агресію РФ.

«Я не можу зараз говорити про деталі, але я хочу вам сказати, що я особисто і вся наша команда, вся країна – ми не зупинимось, поки Крим не буде нашим», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, Тимошенко провела нараду за участю фахівців у оборонній і військовій сферах та запропонувала створити постійно діючий штаб, який напрацьовуватиме рішення для реагування на загрози, перед якими опинилася Україна через військову агресію з боку Росії.