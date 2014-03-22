Регіонали Донецької області обрали нового лідера

Донецьку обласну організацію Партії регіонів очолив 35-річний народний депутат України Микола Левченко.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене 21 березня на XXI Конференції Донецької обласної організації Партії регіонів. Питання про вибір лідера облорганизации Партії регіонів було внесене у зв`язку з тим, що колишній голова Андрій Шишацький написав заяву про вихід з лав Партії регіонів.

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Кандидатуру Левченка висунула Донецька міська організація Партії регіонів, це була єдина кандидатура на конференції. Присутній на заході народний депутат України Борис Колесников також підтримав обрання Левченка на пост голови облорганізації ПР і високо оцінив достоїнства цього кандидата, зазначивши, що знає його більш як 10 років. «Я маю честь представити вам Миколу Левченка, я абсолютно упевнений, що він справиться з цими високими обов`язками, які на нього покладаються. Що стосується його віку – ну молодий, це 18 років, або 20 років, а 35 років – це вже, як кажуть «молода була вже не молода».. Я вважаю, що це найдостойніша кандидатура», - сказав Колесников.

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Левченка підтримали всі 353 делегати, присутні на партконференції.

Після обрання він сказав, що в цьому призначенні бачить лише 10% своїх заслуг і 90% - авансу, одержаного від однопартійців, який він постарається виправдати.