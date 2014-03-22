Військові РФ схиляють українських солдатів до зради Батьківщині
Представники кадрових органів Міністерства оборони Російської Федерації схиляють військовослужбовців Збройних Сил України до відвертої зради Батьківщині, при цьому цинічно застосовуючи метод "батога і пряника".
Про це повідомляють у прес-службі Міністерства оборони України.
У той же час, заяви представників кадрових органів Міністерства оборони Російської Федерації про можливий прийом на російську військову службу військовослужбовців Збройних сил України не витримують критики, мають відверто провокаційний характер і спрямовані на досягнення одноденних цілей, йдеться в повідомленні, пише "Сегодня".
Це не передбачено порядком проходження військової служби, як з точки зору українського, так і з точки зору російського законодавства, додають у прес-службі.
Міністерства оборони відзначають, що для проходження військової служби особа повинна мати громадянство Російської Федерації, документально підтвердити відповідний освітній або військово-професійний рівень, стан здоров'я, морально-ділові якості, відсутність судимості. Крім того, "кандидат у військовослужбовці" повинен бути зарахований у штат військової частини і призначений на конкретну посаду.
Як правило, таких процедур російські вербувальники щодо українських військовослужбовців не дотримуються, що в подальшому стане підставою визнати всі домовленості недійсними, говориться в повідомленні Міноборони України.
"Тимчасові військовослужбовці" і в російській армії будуть вважатися зрадниками і військовослужбовцями нижчого сорту без подальшого військового майбутнього.