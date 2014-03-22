На Херсонщині внаслідок вибуху загинув військовослужбовець

Про це повідомляє ТСН.

Південь Херсонщини перетворився на справжній захисний бастіон: у полях закопаними стоять сотні одиниць важкої броньованої техніки та артилерії.

Пострілів там дотепер не було, але вже з'явився перший загиблий та поранені через вибух, який стався поблизу селища міського типу Мирного.

Читайте такожУ Харківському університеті ім. Каразіна стався вибухМісцеві мешканці розповіли, що займання у полі сталося близько 9-ї години вечора у четвер, 21 березня. Потім пролунав вибух - за 800 м від крайньої сільської хати.

Ударну хвилю відчули за 30 км від епіцентру. Крім того, з місця вибуху до поселення долетів 6-кілограмовий уламок броні, який пробив дах однієї з хат.