Мінкульт не буде скасовувати святкування 9 травня

18:42, 23 березня 2014
Політика
0 0

Міністерство культури України не розглядає можливості скасування відзначення таких свят, як 9 травня або 8 березня, повідомив журналістам глава відомства Євген Нищук.

8 травня

« Щодо повного скасування будь-яких дат, я чув про 9 травня чи 8 березня, про це мова навіть не йде. Я не знаю, чия ця ініціатива, можливо, когось із депутатського корпусу.Коментувати це не можу»,- сказав Нищук.

При цьому він зауважив, що саме по собі святкування історичних дат прив'язане до можливостей Державного бюджету і можливостей Мінкульту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter