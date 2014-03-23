Мінкульт не буде скасовувати святкування 9 травня

« Щодо повного скасування будь-яких дат, я чув про 9 травня чи 8 березня, про це мова навіть не йде. Я не знаю, чия ця ініціатива, можливо, когось із депутатського корпусу.Коментувати це не можу»,- сказав Нищук.

При цьому він зауважив, що саме по собі святкування історичних дат прив'язане до можливостей Державного бюджету і можливостей Мінкульту.