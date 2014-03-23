Мінкульт не буде скасовувати святкування 9 травня
18:42, 23 березня 2014Політика
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Міністерство культури України не розглядає можливості скасування відзначення таких свят, як 9 травня або 8 березня, повідомив журналістам глава відомства Євген Нищук.
Мінкульт не буде скасовувати святкування 9 травня чи 8 березня
« Щодо повного скасування будь-яких дат, я чув про 9 травня чи 8 березня, про це мова навіть не йде. Я не знаю, чия ця ініціатива, можливо, когось із депутатського корпусу.Коментувати це не можу»,- сказав Нищук.
При цьому він зауважив, що саме по собі святкування історичних дат прив'язане до можливостей Державного бюджету і можливостей Мінкульту.
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