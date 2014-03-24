Українські морпіхи в Феодосії відмовилися залишати частину без своїх командирів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прямого включення повідомив керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

“Що стосується Феодосії, то на даний момент всі 80 морських піхотинців, які зранку були затримані для дачі пояснень щодо факту штурму військової частини, відпущені. Під час допиту на військовослужбовців чинився тиск, моральний вплив: українських військовослужбовців звинувачували у якихось злочинах, погрожували кримінальними справами.

На цей час невідома доля командира батальйону морської піхоти та його заступника. Невідомо, де вони знаходяться і на зв'язок вони не виходять. Їх посадили у гелікоптер, який полетів у невідомому напрямку. Є інформація, що сьогодні по рішенню РНБО на 15-у годину заплановано вивід батальйону морської піхоти з Феодосії, але морські піхотинці заявили буквально наступне: “Ми не залишимо територію Феодосії до тих пір поки у батальйон не повернеться командир і його заступник з особовим складом”.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Селезньов у Facebook написав, що російські окупанти взяли штурмом батальйон української морської піхоти у Феодосії.

Починаючи з 4.30 ранку, в районі розташування батальйону морської піхоти у Феодосії були чутні постріли, над частиною кружляв вертоліт, а о 5.00, за повідомленням джерел, почався штурм частини.

За даними Селезньова, окупанти вивезли з території частини від 60 до 80 українських морських піхотинців.

Командира морських піхотинців із узятої штурмом військової частини у Феодосії Дмитра Делятицького і заступника командира по роботі з особовим складом Ростислава Ломтєва російські військовослужбовці вивезли на вертольоті в невідомому напрямку.