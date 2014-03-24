Близько 80 морпіхів з військової частини у Феодосії незаконно затримані російськими окупантами

"З джерел стало відомо: за різними даними від 60 до 80 українських морпіхів вивезені з території військової частини. Вони затримані. Знаходяться на території феодосійського порту. Їм погрожують відкриттям кримінальних справ", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

Він також повідомив, що джерела спростовують інформацію про те, що українські морські піхотинці першими відкрили вогонь, чим викликали штурм військової частини у Феодосії спецназом РФ.