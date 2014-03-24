МЗС України не коментує "хворобливі ідеї" Жириновського

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Читайте такожЖириновський закликає не обмежуватися "шматочком" України, а "рухатися далі"

Зокрема, відповідаючи на запитання, яким буде коментар МЗС щодо заяви Жириновського, Перебийніс сказав: “Я не думаю, що такі хворобливі ідеї треба коментувати, тут не до МЗС треба звертатися”.

Перебийніс зазначив, що він погоджується з реакцією на заяви Жириновського радника президента Польщі.

“Я сьогодні прочитав реакцію на це радника президента Польщі і лише можу повторити ці слова, такі ідеї можуть виникнути тільки в якійсь дуже хворобливій уяві”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, польський канал TVP1 повідомив, що до Міністерства закордонних справ Польщі надійшов офіційний лист із Державної думи Росії з пропозицією поділити територію України.

За даними телеканалу, заступник голови Держдуми РФ, лідер ЛДПР Жириновський пропонує Польщі вимагати референдуму щодо прихильності до Польщі у п’яти західних областях України: Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській.

Аналогічні "пропозиції" отримали Угорщина і Румунія: приєднати Закарпаття та Чернівці відповідно. Україні, відтак, залишиться тільки її центральна частина, зазначає канал.

Водночас радник президента Польщі Томаш Наленч зазначив, що пропозицію про розподіл території України міг придумати тільки хворий розум і цей лист треба передати до психіатра.

"Це обурливо - пропонувати Польщі брати участь у розбитті дружньої країни. Це тільки хворий розум міг таке придумати. Цей лист треба відправити до психіатра", - сказав Наленч.