У Донецькій області у березні відкрито 16 справ за фактами злочинів, скоєних під час мітингів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Зокрема, відкриті кримінальні провадження за фактами захоплення адміністративних будівель, масових безладів і хуліганства. Також, за ініціативи органів прокуратури, було відкрито кримінальне провадження за ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Крім того, неналежні дії міліції в дні протистояння є предметом для детального розслідування - 14 березня 2014 року за фактом службової недбалості (ст. 367 КК України) було відкрито кримінальне провадження.Читайте такожПід час сутичок у Донецьку одна особа загинула, 28 - звернулися до медиків

За словами прокурора Донецької області Миколи Франтовського, «органи міліції зараз постійно перебувають під тиском і пильною увагою громадськості. Можливо, саме тому вони не повною мірою виконують свої обов'язки».

«Міліція має довести свою ефективність і здатність захистити громадян, тому попереду ще багато кадрових рішень. Прокуратура дасть жорстку оцінку усім учасникам подій, які грубо порушували чинне законодавство і дестабілізували ситуацію в регіоні», – сказав Франтовський.Читайте такожЗатримані четверо організаторів масової бійки в Донецьку - Аваков

Він також відзначив, що зараз тривають перевірки правомірності дій органів місцевого самоврядування, які надали дозвіл на проведення 13 березня акцій у центрі Донецька організаціям з різною політичною позицією на одній території, коли після зіткнення було вбито 22-річного жителя Донецька.