Україна на засіданні ООН наполягатиме на демілітаризації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заяви заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

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“В рамках ООН ми докладаємо максимум зусиль, щоб вирішити конфлікт, що розпочався на нашій землі. Практичною ініціативою є проект Резолюції ООН, де йдеться про територіальну цілісність і непорушність кордонів України. Ми чітко і ясно доводимо свою позицію: територіальна цілісність і непорушність кордонів України і недопустимість втручання у внутрішні справи”, - сказав Лубківський.

Також він вважає, що виведення українських військ з Криму не завадить порушити питання про демілітаризацію півострова.

“Жодним чином вивід українських військових з Криму не є помилкою. Демілітаризація - це процес загальнобезпекового характеру. В ньому можуть бути різноманітні етапи”, - сказав заступник глави МЗС.

Крім того, Лубківський додав, що не тільки Крим, але й весь Чорноморський регіон необхідно звільнити від великої кількості російської військової техніки.

“Взагалі весь басейн Чорного моря має бути позбавлений присутності військової техніки в тій кількості, яка сьогодні існує і використовується Російською Федерацією”, - сказав Лубківський.

Водночас він визнав, що процес демілітаризації Криму буде непростим і довготривалим.

“Природа цього процесу є складною. Це природа двох- і багатосторонніх домовленостей, а також рішень ООН”, - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня відбулося засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення доручити Міністерству оборони провести передислокацію військових частин у Криму.