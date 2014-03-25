Яценюк запропонував ліквідувати облдержадміністрації

Про це він заявив на зустрічі з очільниками областей України, яка проходить у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

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"Як прем'єр-міністр я наполягаю на ліквідації обласних держадміністрацій. Вважаю це рудиментом минулого, і нам необхідно ухвалити рішення про внесення змін до Конституції і внесення змін до відповідного законодавства стосовно формування місцевих виконавчих комітетів. Виконкоми мають узяти на себе всю повноту відповідальності за стан справ у кожній області. Це дасть можливість в першу чергу підвищити підзвітність тих людей, які розпоряджатимуться ресурсами місцевої громади", - сказав Яценюк.