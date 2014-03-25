Українські військові залишать Крим зі зброєю та з "гордо піднятими прапорами" - Коваль

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в коментарі журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

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“Вони будуть з гордо піднятими прапорами, зі зброєю повертатися до нас”, - заявив в.о. міністра оборони, коментуючи заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія буде вирішувати, повертатися українським воєнним із Криму зі зброєю чи ні.

За словами Коваля, “весь комплекс заходів проводиться, все буде нормально”.

Також Коваль запевнив, що зробить усе для того, щоб виправдати сподівання і військовослужбовців, і всього українського народу.