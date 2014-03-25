У Кремлі заявили, що РФ вирішить сама - чи зможуть українські військові залишити Крим зі зброєю

У Кремлі заявили, що Міністерство оборони РФ вирішуватиме, чи зможуть українські військовослужбовці залишити анексований Крим зі зброєю.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ИТАР-ТАСС.

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За його словами, українські військові можуть вільно вийти з території Криму, «але зі зброєю чи ні - вирішуватиме Міноборони».

При цьому Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін обов'язково відвідає Крим, але не найближчим часом. У найближчому робочому графіку президента Росії поїздка до Криму або до Севастополя не значиться, уточнив він.

«Ні, поки таких планів немає», - заявив Пєсков.

«Але з часом відвідає, звичайно», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, на засіданні парламенту на той час в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх заявив, що вчора у другій половині дня під час розмови начальника Генерального штабу Збройних сил України Михайла Куцина з начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим було досягнуто домовленість щодо виведення українських військових часток з Криму у повному складі “з озброєнням на штатній основі”.

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Довідка УНІАН. 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.