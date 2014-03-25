Міліція провела обшук у громадській організації, тезці Нацгвардії

Про це йдеться у переданому УНІАН роз’ясненні Відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Внутрішніх військ МВС України.

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У повідомленні нагадується, що у ЗМІ з’явилися повідомлення стосовно обшуку у штабі Національної гвардії України по вулиці Паторжинського, 14, який проводять працівники органів внутрішніх справ.

«Офіційно повідомляємо, що «Національна гвардії України», про яку йдеться у повідомленнях, є цивільною громадською організацією, яка не має жодного стосунку до створеного у відповідності до Закону України від 13 березня 2014 року сучасного військового формування з правоохоронними функціями, – Національної гвардії України.

Метою Національної гвардіє є виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, участі у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, а також ведення воєнних дій у разі збройного конфлікту чи загрози нападу на територію України, яке здатне виконувати службово-бойові завдання, як в умовах мирного часу, так і в умовах режиму надзвичайного та воєнного стану.

Прес-служба Внутрішніх військ МВС закликає працівників ЗМІ звертатися за інформацією до офіційних джерел та не пов’язувати діяльність Національної гвардії України з діяльністю будь-яких інших громадських організації та об’єднань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, ЗМІ повідомили, що у штабі Національної гвардії в Києві за адресою Паторжинського, 14, проводиться обшук. На вході до офісу шість працівників міліції з автоматами не пропускають всередину відвідувачів, включно з представниками ЗМІ.

Разом з тим, як повідомили УНІАН у столичному головному управлінні міліції, по лінії 102 надійшло повідомлення від власника квартири, яку він тривалий час здає квартиронаймачам, про те, що його постояльці поводяться підозріло. Для перевірки одержаної інформації на місце виїхала оперативна група.