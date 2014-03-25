Дніпропетровський десант із зброєю і технікою залишив Крим - Гриценко

25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, яка перебувала на планових навчаннях у Криму, у повному складі із зброєю, на КаМАЗах і бронетехніці залишила півострів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

“25-та окрема Дніпропетровська повітрянодесантна бригада. Рота десантників цієї бригади чисельністю 80 осіб була на планових навчаннях у Криму. Разом із батальйоном морських піхотинців у Перевальному. Ще до початку російської агресії. З початку війни трималися стійко і чекали наказу. Не дочекалися. І тоді вони прийняли власне рішення: прориватися на материк, разом з бронетехнікою і зброєю!”, - написав Гриценко.

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За його інформацією, росіян десантники попередили: якщо вони чинитимуть їм перепони, “то вступлять у бій і воюватимуть до останнього патрона, ляжуть смертю хоробрих, але не здадуться і зброю ворогу не здадуть”.

“Результат? Рота наших десантників, у повному складі, на КаМАЗах і бронетехніці, зі штатною зброєю вже покинула Крим. Через півострів десантників супроводжував і гарантував безпеку їхнього виходу на материк ...російський спецназ. Ворожі солдати наших десантників почули і вирішили, що краще їх на міцність духу не перевіряти!”, - зазначив Гриценко, додавши, що такими солдатами країна має пишатися.