У Полтаві звільнили затриманих представників «Правого сектору»

У Полтаві затриманих сьогодні міліцією представників «Правого сектору» випустили з приміщення обласного Управління боротьби з організованою злочинністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив координатор обласної організації «Правий сектор» Іван Балацький, який також був серед затриманих.

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«З ранку нас затримала група з 10 озброєних автоматників. При цьому застосовувалася сила. Ніхто їм опір не чинив. 6 годин нас в облУБОЗ протримали і потім випустили. Нам звинувачення не пред'явлено», - сказав Балацький.

Він також повідомив, що один із затриманих мав при собі травматичний пістолет з усіма дозвільними документами.

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Як повідомляв УНІАН, керівництво Полтавського «Правого сектору» заявило про затримання сьогодні, 25 березня, міліцією 7 їх активістів, які прийшли до будівлі обласної міліції і готувалися проводити пікетування.

У "Правому секторі" також повідомили, що активістів намагалися звинуватити в незаконному зберіганні зброї, проте у затриманих ніякої зброї вилучено не було.

У міліції УНІАН повідомили, що прокоментують дану подію пізніше, а поки із затриманими проводяться слідчі дії.