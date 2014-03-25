«Правий сектор» заявляє про затримання міліцією сімох своїх активістів у Полтаві

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Полтавської обласної організації "Правого сектору".

Згідно з повідомленням, сьогодні з ранку представники «Правого сектору» прийшли до будівлі обласної міліції та готувалися проводити пікетування.

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«Вони йшли пікетувати міліцію і їх затримали. З 8.00 ранку їх незаконно утримують. Їм до цих пір нічого не пред'явили. Серед затриманих - керівник обласного "Правого сектору" Іван Балацький. Їх утримують силоміць», - повідомив активіст Максим Левчук.

Він також відзначив, що пікет біля міліції відбувся, але без затриманих.

У "Правому секторі" також повідомили, що активістів намагаються обвинуватити в незаконному зберіганні зброї, хоча, за даними прес-служби, у затриманих ніякої зброї вилучено не було.

У міліції УНІАН повідомили, що прокоментують цю подію пізніше, а поки що із затриманими проводяться слідчі дії.