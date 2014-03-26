МВС готове залучити громадськість до розслідування справи Музичко - Аваков

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначає, що МВС готове допустити до оцінки результатів цього розслідування уповноваженого представника від громадськості. Як варіант він пропонує кандидатури журналістів Мустафи Наєма, Сергія Лещенка, громадських діячів Юрія Луценка, Євгена Захарова або будь-якого іншого кандидата, якого запропонує громадськість.

«Враховуючи великий суспільний резонанс спецоперації МВС по затриманню Олександра Музичка, його загибелі в результаті перестрілки з міліцією - прийнято рішення опублікувати максимально докладну хронологію подій тієї ночі», - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, прийнято рішення зробити максимально прозорими результати службового розслідування щодо перевірки правомірності застосування зброї співробітниками міліції.

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«При цьому я наполягаю на тому, що сьогодні будь-яка людина, в руках якої знаходиться незареєстрована зброя, чинить збройний опір міліції - є правопорушником. Незалежно від кольору партійного прапора або проголошуваних гасел. Як би він себе не називав, якою б личиною не прикривався - хоч «Правим сектором», хоч «Самообороною Майдану». Кожен злочинець повинен бути і буде роззброєний і притягнутий до відповідальності суворо за законом. Інакше ми порядок на вулиці країни не повернемо», - пише міністр.

«По-друге. Загрожують бандити міністру? Я цей виклик приймаю. І готовий прийняти будь-який виклик, тому що така моя посада сьогодні і відповідальність перед країною. І надалі моя позиція буде досить жорсткою до бандитів, до тих, хто з зброєю в руках порушує порядок», - додав він.

«Тим, хто бігає з автоматами в руках по лісах, обкладаючи даниною видобування бурштину, тим, хто нападає на приватні будинки та рейдерить підприємства - скажу, ви не патріоти - ви мародери. Той патріот, хто стоїть зі зброєю в руках на материкових заставах Криму або на блокпостах вздовж східного кордону! Той патріот, хто будує нову українську армію - а не дає щоденні приводи для російської пропаганди дискредитувати Україну на весь світ і виправдовувати окупацію», - вважає міністр.

Аваков також звертається до захисників бандитів з автоматами в руках: «Хочете, щоб країна перетворилася в Сомалі з озброєними бандами, які ділять владу? Кремль цього хоче точно! Путін цього домагається! Я ж буду докладати всі сили, щоб цього не було. Треба буде діяти жорстко - буду діяти жорстко. Це вимога часу і це забезпечить інтереси переважної більшості людей в країні».

Міністр оприлюднив також хронологію подій по затриманню Музичко за рапортом ГУБОЗ: "25 березня 2014 року в Рівненській області проведена операція із затримання і знешкодження членів організованого злочинного угруповання, що діяло на території Рівненської та сусідніх областей. У цій перестрілці був смертельно поранений лідер ОЗГ Олександр Музичко.

Відомості про відкриття кримінального провадження щодо Музичко Олександра Івановича за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2014 р.».

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За словами Авакова, 8 березня Музичко був офіційно повідомлено про підозру у вчиненні протиправних дій. «Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний переховується від слідчих органів, змінює місця перебування, переміщується з охороною і зброєю, і становить небезпеку для оточуючих. У теж час, протиправна діяльність ОЗГ триває. Виходячи з цієї інформації, вже 9 березня Музичко був оголошений у розшук», - зазначає глава МВС.

За його словами, розшукові заходи проводилися силами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. А операція по затриманню - ГУБОЗ та спецпідрозділом «Сокіл».

«Операція по затриманню кілька разів відкладалася через небезпеку того, що випадкові люди могли опинитися на лінії вогню, оскільки і сам Музичко та його охорона носили зброю відкрито і в бойовій готовності. Кафе «Три карася» в місті Рівне було обрано місцем проведення операції саме тому, що підозрюваний знаходився в окремому павільйоні, а значить, ризик випадкових жертв або захоплення заручників був мінімальний. При цьому павільйон охороняли два, озброєних автоматом Калашникова й пістолетом, людини, поруч стояв автомобіль з увімкненим двигуном, водій якого тримав у руках пістолет. Ці люди і були першими, кого відпрацював «Сокіл». Всі вони були знешкоджені дуже швидко і професійно. І все-таки це дало Олександр Музичко кілька секунд, щоб зорієнтуватися і відреагувати на ситуацію. Він вискочив у вікно в задній стіні павільйону і кинувся бігти вгору по горбу, петляючи в кущах. На бігу він зумів вистрілити два рази на поразку у працівника «Сокола», який очолював першу п'ятірку. Обидва постріли влучили в ціль. Одна куля зрикошетила від каски і потрапила в праве плече, друга пробила погонів. У відповідь на ці постріли співробітники міліції провели два прицільних постріли по ногах тікав. І тільки після цього захромавшего Олександра Музичка вдалося наздогнати і збити з ніг. При цьому під час боротьби пролунав спочатку один, а потім ще два глухих постріли - пістолет знаходився під лежачою людиною і тому зрозуміти, куди він цілив було неможливо», - інформує Аваков.

За його словами, «тільки після того, як бійцям «Сокола» вдалося вивернути руку з пістолетом, відібрати його у підозрюваного і надіти наручники, вони звернули увагу, що у нього на одязі кров. Коли вони розрізали футболку, то побачили два поранення в область серця».

«Поранений був живий і тому співробітники міліції викликали швидку допомогу та слідчо-оперативну групу. До місця події негайно, ще до приїзду карети «швидкої допомоги» та оперативної групи, під'їхало кілька автомобілів, пасажири яких вели себе дуже агресивно. Бійцям спецпідрозділу довелося зробити декілька попереджувальних пострілів в повітря, щоб їх зупинити. Приїхавши лікарі констатували смерть пораненого», - зазначив Аваков.

Він додав, що «до моменту приїзду оперативної групи, до кафе «Три карася» з'їхалося не менше 15 автомобілів з озброєними і агресивно налаштованими людьми, які погрожували працівникам міліції фізичною розправою. У вигляді явного наміру відбити затриманих, співробітники міліції прийняли рішення про транспортування їх під посиленою охороною в Київ. При цьому була зроблена спроба погоні за кортежем, припинена силами співробітників міліції».

За словами глави МВС, один зі співробітників спецпідрозділу «Сокіл», який брав участь у спецоперації, зазначив, що «Музичко діяв дуже професійно, миттєво орієнтувався, дуже грамотно почав йти від гонитви і, не дивлячись на дуже велику вагу, був у відмінній фізичній формі. А той факт, що він на бігу, в темряві, зміг точно прицілитися в відблиск, який дали очки на шоломі, і потрапити в голову нашого бійця, говорить про відмінну спеціальної підготовки і великому навички ведення бою».

В ході проведеної операції затримано троє громадян, які підозрюються в участі в організованому злочинному угрупованні, лідером якого був двічі судимий Музичко, відомий також як Сашко Білий. Всі затримані знаходяться в Києві в ізоляторі тимчасового тримання, і найближчим часом суд обере щодо запобіжний захід, зазначив Аваков.

«Поранений боєць спецпідрозділу «Сокіл» переніс операцію, загрози для життя немає", - додав міністр.