Держприкордонслужба зафіксувала за добу понад 40 випадків польотів безпілотників РФ
Державна прикордонна служба України зафіксувала впродовж минулої доби понад 40 випадків польотів російських безпілотних літальних апаратів поблизу кордону України.
Також зафіксовано 11 порушень порядку використання повітряного простору над територією Криму.
Крім того, за даними ДПСУ, на адміністративній межі з АР Крим спостерігається перегруповання та посилення російських підрозділів бронетехнікою. А в районі населеного пункту Стрілкове на відстані близько 7 км від берега виявлено два кораблі ВМС Росії, один з яких є розвідувальним кораблем «Приазовье». Також спостерігалися переміщення ще 4 російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів, йдеться в повідомленні.Читайте такожРосія накопичує наступальне озброєння на кордоні з Україною - адмірал Кабаненко
Загалом, як підкреслили в Державній прикордонній службі, обстановка на українсько-російському кордоні продовжує залишатися напруженою, кількість провокацій з боку російських частин збільшилася.