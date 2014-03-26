Держприкордонслужба зафіксувала за добу понад 40 випадків польотів безпілотників РФ

Також зафіксовано 11 порушень порядку використання повітряного простору над територією Криму.

Крім того, за даними ДПСУ, на адміністративній межі з АР Крим спостерігається перегруповання та посилення російських підрозділів бронетехнікою. А в районі населеного пункту Стрілкове на відстані близько 7 км від берега виявлено два кораблі ВМС Росії, один з яких є розвідувальним кораблем «Приазовье». Також спостерігалися переміщення ще 4 російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів, йдеться в повідомленні.Читайте такожРосія накопичує наступальне озброєння на кордоні з Україною - адмірал Кабаненко

Загалом, як підкреслили в Державній прикордонній службі, обстановка на українсько-російському кордоні продовжує залишатися напруженою, кількість провокацій з боку російських частин збільшилася.