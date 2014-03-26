Українські війська почали виводити з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар.

Вона зазначила: “Нині розпочалася передислокація з Автономної республіки Крим військовослужбовців ЗСУ”.

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За її словами, "на цей час на континентальну частину виведені моряки з корабля “Кіровоград”, 47 осіб з першого окремого батальйону морської піхоти з Феодосії". “Всі вони тимчасово розквартировані у Генічеську, зокрема, ведуться переговори про виведення, передислокацію й інших військових частин з технікою і зі зброєю. Це принципова позиція української сторони”, - додала Сюмар.