Генасамблея ООН дала Україні інструмент для захисту своїх інтересів - політолог

Резолюція ООН може бути абсолютно переконливою основою для захисту позиції України щодо Криму у всіх міжнародних судах.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

Він назвав резолюцію Генасамблеї ООН безпрецедентним рішенням і зауважив, що навіть у попередніх конфліктних ситуаціях, зокрема, під час війни у 2008 році між Росією та Грузією, думки розходились більше. “А тут фактично чітка і єдина позиція по Україні і в масштабах ООН, я б сказав, що це майже одноголосне рішення. Очікування навіть української делегації були меншими. Тобто це, насправді, дуже позитивний сигнал, і я думаю, що це результат контактів, які відбулись, і особисто візит Генерального секретаря ООН, його заступників, які на місці ознайомились з ситуацією в Україні і, очевидно, контакти з країнами ООН. Дуже чітке посилання на статтю 2 статуту ООН показує, що всі ті країни, які не підтримали цю резолюцію, фактично, виводять себе за рамки загальноприйнятних механізмів”, - сказав Чалий.

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Він також зауважив, що очікував від Білорусі більш гнучкий підхід у цьому питанні, але президент Білорусі Олександр Лукашенко, продемонстрував “свою залежність від позицій президента РФ”.

“Тим не менш, що ж дає Україні резолюція Генасамблеї? Вона не містить в собі юридично-зобов'язуючих норм саме для подальших кроків в рамках механізмів ООН, але це політико-правовий документ, який може бути абсолютно переконливою основою для захисту позиції України у всіх міжнародних судах стосовно питань захоплених об'єктів власності, інфраструктури, земель, територій, військових кораблів тощо в Криму. Тобто чітке невизнання, по суті, всім світом анексії Криму – це величезна підстава для позиції України в напрямі повернення де-факто Криму до складу України... Зараз Генасамблея просто дала інструмент українській дипломатії для захисту своїх інтересів... Треба не гарячкувати, а робити швидкі дії з подання позовів з української сторони в міжнародні суди”, - наголосив експерт.

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Як повідомляв УНІАН,Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

"За" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утримались - 58, а одинадцять проголосували "проти".

В резолюції, яка називається "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що референдум у Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".