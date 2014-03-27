Завтра у ВР може бути утворена ТСК щодо розслідування загибелі Сашка Білого – Доній

Про це сказав у коментарі журналістам відповідаючи на запитання УНІАН.

Депутат зазначив, що спілкувався з голово Верховної Ради Олександром Турчиновим щодо нинішніх подій під парламентом, де наразі відбувається мітинг.

На уточнення до чого вони домовилися з Турчиновим, Доній сказав:

«Він ( Турчинов – УНІАН) пообіцяв, що завтра буде створена слідча комісія, до якої будуть так само ще залучені представники громадськості».

Доній уточнив, що ця комісія розглядатиме питання щодо вбивства «Сашка Білого».

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На уточнення УНІАН щодо вимог мітингувальників про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і чи завтра в парламенті може розглядатися відповідне питання, Доній зазначив, що пропонував запросити на 10.00 до ВР Авакова для надання звіту.

«Але ствердної відповіді,стовідсоткової я не прочув», - сказав Доній і додав, що доцільним було б не лише утворити таку ТСК, але і щоб відразу прозвітувала людина, до відповідальності якої належить таке питання.

Наразі мітинг біля Верховної Ради продовжується, його учасники також скандували гасла щодо відповідальності за «здачу Криму».