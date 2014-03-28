Сьогодні о 14.00 Яценюк проведе засідання Кабміну

Вдень розпочнеться засідання уряду.

Сьогодні, 28 березня, під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду. Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, засідання розпочнеться о 14:00. Читайте такожЯценюк: без прийняття антикризового пакету Україну чекає дефолт Після засідання уряду заплановано брифінг за участю першого заступника міністра внутрішніх справ Володимира Євдокимова.

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