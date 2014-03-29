Росії плювати на те, чи визнає світ Крим у її складі - Лукашенко

Про це він сказав в інтерв'ю Шустер Live, передає ТСН.

"Ми кажемо про Крим, про визнаний чи не визнаний. Та плювати Росії на те, що хтось визнає, чи не визнає Крим у її складі. У них своя логіка є, і логіка наскрізь залізна. Були випадки й у світовій практиці", - сказав Лукашенко.

Також він наголосив на тому, що Захід поводиться у цій ситуації "шолудиво", а Росія виставила дуже потужні контраргументи.

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"І Росія ніколи, як вона заявляє, не рушила б у Крим, якщо б для цього не було причин або хоча б приводу", - додав Лукашенко.

Крім того, білоруський президент категорично відкинув військове вторгнення в Україну з боку Білорусії: "Я взагалі не уявляю, щоб на танках в'їхати до Києва".